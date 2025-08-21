WOMEN | Lazio, si avvicina la sfida col Napoli: Castiello suona la carica - VIDEO

Il countdown è partito e non solo per la Lazio di Sarri. Nel weekend prenderà il via anche la stagione della squadra di Grassadonia che sarà impegnata nella Serie A Women’s Cup, la nuova competizione che anticiperà l’inizio del campionato. Le biancocelesti, nella prima giornata della fase a gironi, affronteranno il Napoli, il match si disputerà al Fersini sabato 23 alle 20:30. Per l’occasione, capitan Castiello ha ricordato l’appuntamento via social. “L’attesa è finita. Ancora, ancora e ancora in tua difesa” è il messaggio che si legge sotto il post.

