Ex Lazio | Bologna, Immobile torna all'Olimpico: sfida alla Roma nel 'derby'

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile è pronto per l'Olimpico. Doppietta nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato: ora punta la Roma. La sua prima partita al ritorno in Italia sarà proprio nella Capitale, dov'è diventato 're' con la maglia della Lazio. Di fronte ci saranno i giallorossi, avversari di mille battaglie nel derby. E secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'ex capitano biancoceleste sembra essere più avanti di Castro e Dallinga. Possibile, quindi, che possa anche partire da titolare all'esordio in rossoblù. La Roma è avvisata, almeno stando alla pre-season.

