L'arbitro Maresca: "Mi manca da arbitrare solo il derby tra Lazio e Roma"

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle colonne de Il Messaggero è intervenuto l'arbitro di Serie A Fabio Maresca, al momento ai box a causa di un intervento chirurgico. Queste le sue parole sulla nuova stagione di Serie A e sul derby della Capitale tra Lazio e Roma: "Sto abbastanza bene. Sono nella fase riabilitativa dopo un intervento chirurgico. Torno in autunno. Ho avuto la fortuna di esserci in quasi tutti i big match e al derby d'Italia. Mi manca solo quello di Roma. Napoli? Mai chiesto di non arbitrarlo, sono a disposizione”.

"La comunicazione allo stadio dopo il Var? È stato sperimentato al Mondiale per club e le prime giornate di campionato ci diranno che tipo di impatto avrà nei nostri stadi. L'augurio è che tutto il processo sia fruibile al meglio per chi sta sugli spalti e chi a casa, dove può vedere più volte. Al Mondiale le spiegazioni erano tutte in inglese, da noi saranno in italiano e nel mio caso l'unico timore è che si senta troppo l'accento napoletano”.

