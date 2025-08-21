WOMEN | Juve, Canzi: "La Lazio è tosta da affrontare. Non dimentichiamo che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

La Juve sarà la prossima avversaria della Lazio Women nella Serie A Women's Cup, le bianconere sfideranno le biancocelesti nella seconda giornata della fase a gironi. L'appuntamento sul campo è in programma domenica 7 settembre alle ore 15. In vista dell'incontro e in generale del torneo, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato il tecnico Canzi: "Possiamo considerarla il migliore modo per iniziare a competere in gare ufficiali, si tratta di un torneo al quale teniamo molto e sarà la prima competizione ufficiale della stagione a livello nazionale: giocheremo per arrivare fino in fondo".

"Sappiamo che non sarà facile il nostro percorso, a partire dalla fase a gironi: il Parma, la nostra prima avversaria, è una neo promossa ma ha fatto un buon mercato ed è una squadra che dirà la sua in campionato. La Lazio Women è stata la rivelazione della scorsa stagione, è allenata da un tecnico che io reputo molto bravo ed è una formazione concreta e tosta da affrontare. E, aspetto non secondario, ci ha sempre messo in difficoltà nella passata annata. Poi c'è il Napoli Women che ha confermato l'allenatore con il quale ha affrontato il girone di ritorno del campionato 2024/2025 e sono certo che quest'anno farà meglio. Portiamo grande rispetto per le nostre avversarie".

