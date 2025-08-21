La Gazzetta dello Sport e 'gli uomini chiave' della Serie A: per la Lazio c'è Gila
Un calciatore per squadra. La Gazzetta dello Sport ha individuato un 'uomo chiave' per ogni formazione di Serie A, in vista dell'inizio del campionato in programma sabato. "Chi sono i giocatori che possono alzare il livello delle squadre?", si legge. Per la Lazio la scelta è ricaduta su Mario Gila. Di seguito la descrizione del quotidiano.
"Il blocco al mercato è stato quasi un vantaggio per la Lazio, che non ha potuto cedere pezzi pregiati e ha consegnato a Sarri una buona base su cui lavorare. Manca qualcosa, ma ci sono le premesse per vivere una stagione interessante. Mario Gila è sicuramente uno dei giocatori più affidabili. E’ stato il miglior difensore laziale l’anno scorso, è molto veloce e quindi adatto al progetto pure quando Sarri alzerà la linea. Se poi il tecnico, finalmente, dovesse decidere di spezzarla quella linea, Gila potrebbe sfruttare la buona attitudine nel prevenire i pericoli. Per la Lazio sarà fondamentale prendere pochi gol".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.