WOMEN | Lazio, Vernis: "Credo molto nell'allenatore. Ho scelto questo club per..."

Nicole Vernis è stato l'ultimo colpo di mercato messo a segno dalla Lazio Women. La centrocampista, proveniente Lexington Sporting Club, a qualche settimana dal suo arrivo in biancoceleste si è presentata ai microfoni ufficiali del club parlando della sua esperienza, di obiettivi e aspettative. Le sue parole: "Ho scelto la Lazio perché è un club molto famoso in Italia e in Europa in generale. Gioca in Serie A ogni anno mettendo in mostra un bel gioco. Credo molto nell’allenatore e non vedo l’ora di cominciare e giocare tutte e tre le competizioni in programma”.

ASPETTATIVE - “So che l’Italia ha una visione del calcio moto attenta all’aspetto tattico. Sono molto contenta di giocare qui e di far parte di un club che vuole vincere. Cosa può insegnarmi il calcio italiano? Le compagne di squadra con le quali giocherò ogni giorno mi mostrano vari dettagli tattici sui quali potrò migliorare. Ammiro il tecnico che ci insegna a giocare bene ogni giorno e credo che solo con l’allenamento capirò cosa migliorare a livello individuale e collettivo”.

USA - “Il calcio americano mi ha insegnato molto, specialmente sul competere ad alti livelli e sul voler vincere. Ritengo che se vuoi vincere veramente e se vuoi migliorare te stessa, devi solo impegnarti. Devi arrivarci e dimostrarlo ogni singolo giorno allenandoti. Ho imparato tanto sul competere e sul vincere i campionati e sono pronta a portare la stessa energia anche alla Lazio”.

OBIETTIVI - “Giocheremo nella massima serie e quindi non vedo l’ora di provare a vincere tutte e tre le competizioni e di crescere come squadra, migliorando e dando il massimo in ogni singolo match”.

