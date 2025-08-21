Wanda Nara sgancia la bomba: "Icardi sarà di nuovo padre"

Fonte: TuttoGossipNews.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi sarà di nuovo papà. La notizia non arriva dall'attaccante argentino, nè tantomeno dalla sua nuova compagna, la China Suarez. A rivelare il lieto evento è stata Wanda Nara, ex moglie di Icardi, con cui è in corso un burrascoso iter di divorzio: "Mi ha chiamato e abbiamo parlato. Mi ha detto che sta cercando di essere felice. Forse presto avremo la notizia che tutti si aspettano... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > ICARDI WANDA NARA <

