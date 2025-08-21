Juve, Tudor si sfoga: "Giocare col mercato aperto porta alla pazzia"

TUTTOmercatoWEB.com

Igor Tudor, allenatore della Juve, si è sfogato ai microfoni di Sky Sport manifestando il suo disappunto sull'inizio del campionato in coincidenza col mercato estivo ancora aperto. Le parole del tecnico croato: "Sinceramente ho guardato poco alle cose che circolano, perché diventi matto. Anche questa cosa che si inizia a giocare col mercato aperto è una cosa che porta alla pazzia, ma va accettata. Ogni allenatore comunque impazzisce in questo periodo, il mercato non piace perché toglie certezze, sicurezze e concentrazione su ciò che è fondamentale, il lavoro quotidiano. Speriamo che si cambi almeno questa cosa, la norma sarebbe chiudere una settimana prima che inizi il campionato. Poi quel che sarà, sarà. Ogni allenatore vuole avere i giocatori più forti possibili, a volte puoi e altre no. Bisogna accettare la cosa e concentrarsi sul campo, su cosa hai".

