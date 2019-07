Calciomercato Lazio, Tounkara nel mirino di un club di Serie C

In ritorno dal prestito allo Zemplin, anche Mamadou Tounkara aspetta di conoscere la sua prossima destinazione. Il contratto dell'attaccante di proprietà della Lazio scadrà il prossimo giugno, a Roma non c'è posto per lui. Tra le possibili opzioni, dopo i sondaggi di Cosenza e Juve Stabia, sembra si sia fatto vivo anche il Catania. Secondo quanto si legge su Tuttomercatoweb.com, il classe '96 sarebbe finito nel mirino dei siciliani, con il Livorno interessato agli eventuali sviluppi. Dalla Lazio è in uscita, il club biancoceleste vuole sfoltire la rosa e trovare una meta agli esuberi. E per lo spagnolo, c'è anche il Catania.

