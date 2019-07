Calciomercato Lazio, Tare insiste per Szoboszlai: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio insiste per Dominik Szoboszlai. Tare ormai lo ha in pugno, è il prescelto per sostituire Milinkovic. C’è ancora da raggiungere l’accordo con il Salisburgo, proprietario del cartellino del talento ungherese. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, il classe 2000 ha appena rinnovato il contratto con il club austriaco ma vorrebbe provare un'esperienza nuova e l'Italia potrebbe essere la soluzione migliore. Il diesse biancoceleste insiste per convincere il giocatore che sembra apprezzare il trasferimento sulle rive del Tevere. Sogna di ripercorrere le orme di Sergej, sempre inseguito da Psg e Manchester United. Tare gli ha fatto proprio l'esempio del serbo, arrivato quattro anni fa come una promessa e trasformatosi in top player. Merito del lavoro svolto a Formello e della fiducia dimostratagli da Pioli prima e Inzaghi poi. Sulle stesse orme potrebbe camminare anche Dominik: dalla Serbia all’Ungheria, la strada per il successo passa per la Lazio. La settimana che si apre sarà decisiva per l’acquisto del 2000, ma bisognerà convincere il Salisburgo.

I DETTAGLI - I biancorossi chiedono venti milioni per liberarsi del giovane, ma la società capitolina spera di ottenere uno sconto. La speranza della società e di inserire nell'operazione Berisha o magari abbassare la quota fissa con l'inserimento di qualche bonus. Il talento magiaro resta in pole position per il mercato biancoceleste. Dopo Adekanye, Vavro, Lazzari e Jony, potrebbe essere proprio Szoboszlai il rinforzo per Inzaghi. La Lazio ci spera, ma resta da convincere il club austriaco a far partire il proprio golden boy. Tare riuscirà nell'impresa?

