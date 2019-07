RITIRO LAZIO, GIORNO 10 - Leiva, uscita in famiglia: sul Monte Cristallo con il piccolo Pedro Lucas - FOTO

AURONZO - Anche lui come Milinkovic, Badelj, Marusic e Vavro. Ma sulla seggiovia, Lucas Leiva, non ci è salito per raggiungere il Monte Agudo: bensì il Gruppo del Cristallo, massiccio montuoso delle Dolomiti, a circa 25 chilometri da Auronzo. Insieme a lui suo figlio Pedro Lucas, emozionato durante il viaggio per il panorama mozzafiato. Il centrocampista brasiliano ha postato su Instagram le foto dell'esperienza in famiglia nel giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi. Domani mattina riprenderanno le sedute allo Zandegiacomo: Leiva lavorerà a parte, si riaggregherà a Marienfeld nella seconda fase della preparazione atletica. Sta recuperando da un infortunio muscolare.

CALCIOMERCATO LAZIO, PARLA L'AGENTE DI SZOBOSZLAI

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA

TORNA ALLA HOME