Calciomercato Lazio | Artistico in chiusura con lo Spezia: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è al lavoro per piazzare gli esuberi. Come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, tra i nomi in uscita c'è anche Gabriele Artistico che, come conferma anche Gianluca Di Marzio sul proprio portale, sarebbe a un passo dal trasferimento allo Spezia. Nelle prossime ore le due società dovrebbero trovare la quadra per definire l'accordo che porterà il classe 2002 a prendere il posto di Pio Esposito nel reparto offensivo ligure.

