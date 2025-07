Genoa, Balotelli si sfoga: "A Vieira sto sui c*****i. Mi ha mancato di rispetto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Balotelli ha il dente avvelenato col Genoa, ora è svincolato e ai microfoni del podcast "Centrocampo" si è sfogato raccontando la sua esperienza al Grifone senza risparmiare nessuno, nemmeno l'allenatore. "Quando è arrivato mi ha chiamato per chiedermi come stavo, chiedendomi cose su giocatori e squadra. Mi sembrava avesse buone intenzioni, poi mi ha messo dentro per pochi minuti nelle prime partite. Quindi sono andato a lui, chiedendogli se ci fossero problemi - ha spiegato il giocatore - Mi ha risposto che problemi non c'erano ma preferiva mettere giocatori che corrono. Penso a un problema di antipatia, non calcistico".

"La società non ha preso posizione, dato che faceva risultati non ha avuto le palle di dire niente. Ho sempre cercato il vero motivo, un giorno gli ho scritto un messaggio lunghissimo che poi pubblicherò. Lui non mi ha mai risposto né guardato, mi sono ritrovati fuori gruppo e ad allenarmi da solo. La società mi ha risposto che Vieira temeva che non accettassi di giocare poco. Che grandissima cazzata, dite la verità piuttosto, che gli sto sui coglioni".

"Se non hanno saputo rispettarlo è un problema del Genoa, non le reputavo persone così, senza rispetto. Una mancanza a livello umano. Ora mi aspetto che non si facciano mai più sentire in vita loro: hanno avuto tempo 7 mesi, mi hanno mancato di rispetto senza un motivo e senza una scusa. Sembrava quasi si fosse preso paura, Vieira: ha problemi di protagonismo. Temeva che facessi gol, poi avrei dovuto giocare e lui non voleva, è più di un'impressione. Ha voluto fare il salvatore del Genoa, non gli stava bene che i giornalisti gli chiedessero sempre di me".

