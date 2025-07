Calciomercato Lazio | Marcos Antonio rimane al San Paolo: il comunicato

Marcos Antonio rimane in Brasile. A renderlo noto è il San Paolo, club in cui già ha giocato in prestito durante questa stagione. Il centrocampista brasiliano, che non ha avuto fortuna nel suo periodo alla Lazio, ha rinnovato il prestito e continuerà a vestire la casacca del Tricolor paulista. Ecco di seguito il comunicato del club brasiliano:

"Il San Paolo ha accettato di rinnovare il prestito del 25enne centrocampista Marcos Antonio, di proprietà della Lazio, che ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione di acquisto - il vecchio era valido fino a lunedì scorso (30/06).

Il centrocampista è arrivato al Tricolor nel luglio dello scorso anno in prestito dal club italiano, dopo aver giocato con il PAOK in Grecia, dove ha vinto il campionato nazionale. Nel 2024, il giocatore ha giocato 14 partite per il San Paolo. In questa stagione, con sempre più spazio in squadra, Marcos Antonio ha disputato 20 partite, iniziandone 17".

