Striscione Lotito, il Lazio Club Montecitorio: "No alle strumentalizzazioni"

"In relazione allo striscione esposto questa mattina in centro a Roma, recante la scritta 'Forza Italia: libera la Lazio', il Lazio Club Montecitorio intende stigmatizzare l'accaduto e ribadire la propria posizione tesa ad evitare ogni sorta di strumentalizzazione legata alla Societa' sportiva Lazio", si legge in una nota del Lazio Club Montecitorio. "La Lazio è passione sportiva profonda ed appartiene ai suoi straordinari tifosi, e non puo' e non deve essere utilizzata come veicolo di messaggi politici. Invitiamo pertanto tutti i tifosi, anche nelle forme legittime del dissenso, a preservare l'autonomia e il valore universale della Lazio, senza prestarsi a slogan che nulla hanno a che vedere con la storia e il sentimento biancoceleste", conclude la nota.

