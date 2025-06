Cassano, che attacco a Inzaghi: "Ha distrutto l'Inter..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sono destinate a fra discutere, come sempre, le parole di Antonio Cassano che a "Viva El Futbol", ha usato parole durissime nei confronti dell'ex allenatore dell'Inter Simone Inzaghi: "Tutte quelle persone che lo facevano passare come un genio devono sapere che ha distrutto l'Inter in questi quattro anni. Ha vinto un campionato e ne ha buttati tre al cesso, non ha valorizzato nessuno e ha preso per il culo la gente dell'Inter, visto che aveva già l'accordo con l'Al-Hilal".

"Poi la barzelletta più grande, che può raccontare agli altri, ma non a me, l'ha detta quando ha affermato che voleva fare un'esperienza all'estero e stava studiando il calcio arabo. Puoi prendere per il culo chi scrive le cose che vuoi, tu sei andato lì perché prendi 25 milioni di euro all'anno. Prima della finale di Champions si sapeva, è andato a prendere i soldi come tutti gli altri".

