Lazio, Oddi: "Sarri deve pensare alla squadra. La soluzione migliore..."

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi si è espresso sull'ormai nota situazione in casa Lazio, il mercato bloccato. Per l'ex calciatore la soluzione può essere solo Sarri e il lavoro che il tecnico potrà fare sull'organico che ha a disposizione.

"Come riparte lo spogliatoio della Lazio al cospetto del blocco di mercato e degli adeguamenti contrattuali? Sarri come tecnico deve pensare alla squadra e dai giocatori che ci sono una squadra si può anche fare. Questa squadra è arrivata settima, non si può dire quanto possa migliorare con un altro tecnico".

"Questa è la situazione, da qualcosa bisognerà anche ripartire. L’organico attuale non è pessimo, anzi. Non so chi sia più bravo tra Baroni e Sarri, so che quest’ultimo è rimasto a prescindere dalla situazione. Bisogna ripartire, sperando che tutti diano il massimo. Che tutti i giocatori stiamo con società e tecnico, non c’è una soluzione migliore a questo".

