Lazio, parla Agostinelli: "Il tifoso vuole crescere! Serve chiarezza e..."

La situazione della Lazio ormai è chiara: mercato bloccato, in estate non si faranno acquisti. Ci si muoverà solo in uscita per sfoltire la rosa in vista della prossima stagione, che per la squadra di Sarri prevderà solo il campionato e la Coppa Italia. Ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore Andrea Agostinelli ha parlato del futuro della società e del lavoro che sarà fatto sul campo, senza nuovi innesti. Di seguito le sue parole.

“Sapevo che Sarri non avrebbe mollato, anche se ci sta che ci possa esser rimasto male per aver saputo dopo del blocco di mercato. Preso atto della questione, paradossalmente, rispetto ad altre annate, il primo giorno di ritiro sarà più sereno. La situazione ormai è chiara e non cambierà, non c’è margine per sperare in cose migliori. Nella delusione di un non rafforzamento, nelle frasi della società che è uscita allo scoperto, la situazione è definita. L’unica cosa che chiedo è che venga subito definito l’obiettivo sportivo per essere più trasparenti con tutti i tifosi. Al di là del fatto che ora c’è il blocco di mercato, se in passato ci fosse stato un buon rapporto tra Lotito ed i tifosi, oggi ci sarebbero meno polemiche e delusione. Il tifoso vuole crescere, fare almeno quello che ha fatto l’Atalanta, andando spesso in Champions. Se non c’è questa possibilità ci sarà sempre questo rapporto tra le parti. La Lazio lo può fare? E’ tutto qui”.

