Calciomercato | Man, niente Lazio. Ora ci pensa il Bologna: la situazione

La Lazio è bloccata, ferma, congelata. Non può fare mercato in entrata, fino all'inizio del campionato gestirà solo le uscite degli esuberi. Per questo stanno piano piano sfumando tutti i giocatori che erano stati accostati alla società biancoceleste come possibili acquisti estivi. Tra questi c'è anche Dennis Man del Parma: ora per lui ci sarebbe il Bologna di Italiano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Parma, infatti, ci sarebbe già stato un sondaggio del club rossoblù per valutare la fattibilità dell'operazione. Al contrario, la Capitale è diventata una meta irraggiungibile.

