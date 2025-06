Bruno China rivela: "Stavo per partire, era fatta con la Lazio. Poi..."

Bruno China si racconta. L'ex centrocampista portoghese ai microfoni del portale portoghese zerozero.pt ha ripercorso tutta la sua carriera raccontando anche qualche retroscena. Uno di questi riguarda la Lazio: nel gennaio del 2008, infatti, era vicinissimo a trasferirsi daI Leixões in Portogallo alla Capitale. Queste le sue dichiarazioni in merito: "All'epoca avevo due opzioni per andarmene. C'era il Deportivo La Coruña, che aveva fatto un'offerta per me, e il Braga, ma il Leixões voleva più soldi. Poi c'era anche la Lazio: la possibilità di trasferirmi lì mi ha colpito".

"Era l'ultima settimana di gennaio, avevo un ottimo rapporto con il mister Vítor Oliveira e lui è sempre stato molto chiaro con me. La Lazio stava per acquistarmi perché era in procinto di cedere Ledesma in Russia. Tanto che il mio allenatore mi disse: 'Bruno, organizzati, in linea di massima partirai questa settimana, è tutto sistemato per quanto riguarda il trasferimento. Non resta altro che Ledesma parta e che tu vada in Italia'. All'ultimo momento, però, Ledesma non è voluto andare in Russia, io non ho più giocato in Italia e sono rimasto in Portogallo".

"Sarebbe stato incredibile per me, il campionato italiano è spettacolare e la Lazio è un club incredibile. Ero davvero molto contento. Avevo avuto due anni molto buoni al Leixões. Il mio agente aveva fatto il mio nome alla Lazio, mi hanno apprezzato e per questo avevano deciso di portare avanti una trattativa".

