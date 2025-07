WOMEN | Italia, Soncin: "Abbiamo un solo obiettivo. Possiamo giocarcela con tutte"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista dell'esordio all'Europeo in Svizzera, giovedì col Belgio, il ct dell'Italia ha rilasciato un'intervista ai microfoni ufficiali della Uefa. Andrea Soncin è partito col raccontare cosa l'ha sorpreso di questa sua prima esperienza alla guida di una squadra femminile: "Ho scoperto un mondo fantastico. Prima da giocatore, poi da allenatore, il mio percorso inizia nel calcio maschile. Quando mi è capitata questa opportunità l'ho colta al volo e ho scoperto un mondo bellissimo, di relazioni vere e rapporti puri. Un mondo che non conoscevo e che, adesso come adesso, non lascerei per niente al mondo".

EUROPEO - "Quanto orgoglio c'è nel guidare questa squadra all'Europeo? Enorme. E l'orgoglio è immenso ogni volta che ci raduniamo. Poter difendere i colori della nostra nazione, poter far sognare tante bambine e tante ragazze va oltre i risultati del campo. Ovviamente poter partecipare a una competizione così importante come Euro 2025 è ancora di più. È un sogno che adesso vogliamo e voglio vivere al massimo delle nostre potenzialità".

OBIETTIVO - "L'obiettivo è uno, giocarci tutte le partite al massimo come abbiamo fatto in questi due anni. Quando si arriva in una competizione così, il livello delle avversarie è molto alto, quindi la qualificazione sposta molto il giudizio dell'opinione pubblica. Però c'è da confrontarsi con realtà di altissimo livello: abbiamo convinzione e consapevolezza di poter fare un grande Europeo, di potercela giocare con tutte".

GIRONE - "Tre squadre molto differenti, siamo totalmente concentrati ovviamente sulla prima, che è il Belgio, una squadra ricca di giocatrici che hanno giocato o giocano nel campionato italiano, molte altre in campionati top d'Europa. Quindi, concedono ma hanno anche un calcio moderno. Giocatrici di alto tasso qualitativo come può essere Tessa Wullaert. Il Portogallo è una squadra molto intensa nel recupero, ha alcune giocatrici che fanno della velocità la loro arma migliore e un movimento in crescita. La Spagna la conoscete tutti: detentrice del titolo mondiale, l’abbiamo incontrata più volte in questi due anni, ma abbiamo anche dimostrato di poterla battere".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE