WOMEN | Euro 2025, le avversarie dell’Italia nella fase a gironi

È tutto pronto per l’inizio di Euro2025, la competizione prenderà ufficialmente il via nella giornata di domani con la sfida inaugurale tra Islanda e Finlandia. L’Italia di Soncin scenderà in campo il giorno seguente, giovedì 3 luglio alle 18 per affrontare il Belgio. Questo sarà il primo dei tre appuntamenti per la fase a gironi del torneo.

Nella seconda giornata le azzurre sfideranno il Portogallo lunedì 7 alle 21, nella terza e ultima giornata di questa prima fase affronteranno la Spagna. L’appuntamento è in programma per venerdì 11 alle 21. Al termine della fase a gironi si scopriranno le selezioni qualificate ai quarti, si ricorda che passeranno solo quelle che si classificheranno come prime e seconde in ogni gruppo.

