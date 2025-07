Lazio, Patriarca (FI) solidarizza con Lotito: "Non è critica, ma accanimento"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia e segretario di presidenza della Camera, ha espresso la sua solidarietà nei confronti del presidente Claudio Lotito, protagonista in questi giorni di manifestazioni di dissenso da parte della tifoseria della Lazio. Ecco di seguito le sue parole riportate dall'agenzia di stampa AgenParl:

“Gli attacchi strumentali e reiterati nei confronti del presidente della Lazio e senatore Claudio Lotito, inclusa l’ultima provocazione di uno striscione nei pressi della sede del nostro partito, sono episodi che non possono essere minimizzati. Non parliamo di semplice critica, ma di un vero e proprio accanimento volto a delegittimare la figura di chi, con grande serietà, ha sempre operato in contesti complessi come il calcio e la politica”. “Chi conosce Lotito sa quanto si sia speso, in prima persona, per operare sempre con ordine e rigore. Le modalità con cui certa tifoseria decide di esprimere il dissenso sono lontane anni luce da una logica civile e responsabile e danneggiano l'immagine di un'intera comunità. Al senatore Lotito va tutta la mia solidarietà”, conclude.

