Lazio, Orlando: "Rovella? 50 milioni sono tanti e non ne vale, Lotito aveva..."

L'interesse dell'Inter per Rovella è argomento caldissimo in casa Lazio e a dire la sua in merito è stato Massimo Orlando, ospite ai microfoni di TMW. "Anche col mercato aperto 50 milionin sono tanti e non ne vale per me - ha sostenuto l'ex calciatore - Puoi fare mercato a gennaio così, ma non so con l'ambiente Roma cosa può accadere. Lotito aveva promesso certe cose a Sarri, se poi viene smontata con 2-3 pezzi diventa una squadra normalissima".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE