Delio Rossi spiega: "Sarri si dovrà adeguare. La Lazio può lottare per..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Parla Delio Rossi. Ai microfoni di Radiosei, l'ex tecnico della Lazio si è espresso sulla situazione attuale della società, che ha il mercato in entrata bloccato. In più ha detto la sua anche sul futuro della squadra di Sarri e della sua scelta di restare nella Capitale. Di seguito le sue parole.

“La società aveva detto che la rosa era importante anche prima del blocco del mercato, che avrebbero tenuto i migliori affidati ad un allenatore di grande livello. Poi c’era anche la parte legata ad eventuali sostituti, che ora decade. Sarri? Aveva due scelte ed ha fatto quella di rimanere, ora sono curioso di ascoltare le sue parole. Le caratteristiche della rosa? Se Sarri accetta una situazione del genere, sarà lui – per forza di cose – a doversi adeguare alle qualità dei propri giocatori. Penso che spossa essere una sfida anche per lui. Sarri è esperto e navigato, non è stato rigido come Zeman, ad esempio”.

“La Lazio in campionato ha sfiorato la Champions, numeri alla mano. Secondo la società l’allenatore non ha valorizzato la rosa, quindi si presume che da settima possa arrivare quinta, miracoli a parte. Ci sono squadra sulla carta molto più forti della Lazio, dall’Atalanta alla Roma passando per il Napoli. Non penso che tutte possano fallire, quindi significa che la Lazio deve stare attenta alla Fiorentina e al Bologna, oltre al Como che ha grandi ambizioni. La Lazio deve fare qualcosa di gran lunga migliore. Ci sono i presupposti? Non penso che lotterà per lo Scudetto, al massimo può lottare per il quinto posto, ma ci deve mettere tanto del suo”.

