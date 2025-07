WOMEN | Euro2025, si avvicina l’esordio dell’Italia: l’entusiasmo di Goldoni - FOTO

Il 3 luglio l’Italia, guidata dal ct Soncin, debutterà all’Europeo contro il Belgio. Il calcio d’inizio è fissato alle 18. Tra le biancocelesti arruolate per la missione in Svizzera, Eleonora Goldoni. La centrocampista della Lazio è molto attiva sui social e l’ultimo post condiviso è un carosello di scatti che racchiudono alcuni momenti vissuti nella settimana d’avvicinamento all’esordio, quella che si è appena conclusa.

Tra una sgambata e l’altra le azzurre si sono concesse anche qualche attimo di svago per fare gruppo e allentare un po’ la tensione in vista dell’inizio della competizione. “Estremamente grata” è il messaggio che si legge e che accompagna il post, a testimonianza dell’atmosfera positiva che si respira in quel di Weggis, in Svizzera nel Cantone di Lucerna dove risiedono le azzurre per tutta la durata del torneo.

