Lazio, Braglia: "Rovella? Difficile rinunciare a 50 milioni, ma..."

L'Inter non molla, Rovella è nella lista dei vorrei e la Lazio ha già respinto un primo assalto. Il nodo è la clausola da 50 milioni di euro che i nerazzurri dovranno versare per finalizzare l'acquisto. Al momento, la priorità dei meneghini è quella di cedere Calhanoglu e poi pensare al da farsi. La questione sta tenendo sulle spine anche i tifosi, nel caso in cui il centrocampista dovesse partire non verrebbe rimpiazzato dal momento che il mercato dei biancocelesti è bloccato. Sull'argomento, ai microfoni di TMW, si è espresso Braglia. Queste le sue considerazioni: "A 50 mln è difficile rinunciarci, ma per me Rovella è fondamentale e ha ancora margini di crescita".

