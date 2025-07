Calciomercato Lazio | l'Inter non molla Rovella: per rimanere serve una prova d'amore

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Solo l’amore per i colori biancocelesti, questa l’unica speranza a cui i tifosi della Lazio possono appigliarsi per sparare che Rovella non saluti la Capitale. Lotito ha già respinto il primo assalto dell'Inter, 35 milioni più Asllani, ma il nodo della questione rimane la clausola da 50 milioni inserita nel contratto del calciatore.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero se l’Inter dovesse decidere di pagare la clausola la Lazio non avrebbe di fatto diritto di replica se non sperare che Rovella rifiuti la squadra di Chivu per rimanere nella Capitale.

Solo qualche mese fa il numero 6 aveva rilasciato dichiarazioni importanti: “Sono diventato laziale. Mi lusinga che le big mi cerchino ma io sono già in un grande club. Non sono venuto per esplodere e poi andare a vincere altrove, voglio vincere qui”. Insomma da parte di Rovella sembra esserci la voglia assoluta di rimanere ma le vie del mercato, si sa, sono infinite e l’Inter non ha intenzione di mollare facilmente.

Al momento l’assalto ha subito uno stop: i nerazzurri vorrebbero prima cedere Calhanoglu e sperare di risparmiare sul prezzo. Marotta ha fatto sapere di non essere intenzionato a pagare la clausola ma mai dire mai. Se Rovella dovesse partire, tra l’altro, la Lazio non avrebbe la possibilità di sostituirlo visto il mercato bloccato.

Di fatto senza Rovella rimarrebbero cinque giocatori per tre posti: Basic, che non rientra da tempo nel progetto, Guendouzi, Dele-Bashiru e Vecino. A questo si aggiunge poi anche il nodo legato alla Coppa d’Africa cn Dele e Belahyane che potrebbero partire insieme a Dia.

