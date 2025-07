Calciomercato Lazio | In difesa potrebbero esserci novità: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'obiettivo della Lazio è quello di fare uscite. Lo stesso presidente Claudio Lotito ha confermato la necessità di sfoltire una rosa di 30 elementi che, entro la fine della sessione estiva del mercato, andrà ridotta a 20, come richiesto dallo stesso Maurizio Sarri. Le due competizioni limitano la possibilità per il tecnico di far turnover. Tra campionato e Coppe Italia saranno poche le possibilità per far ruotare la rosa e, con l'obiettivo di evitare malumori nello spogliatoio, il tecnico avrebbe indicato alla società - che in entrata non potrà muoversi per il blocco del mercato - la volontà di avere una rosa ridotta all'undici titolare e a poche alternative. Se in porta la situazione sembrerebbe già definita, nonostante i possibili sviluppi, per quanto riguarda il futuro del reparto difensivo le incognite sono molte.

TERZINI - La maggior parte dei punti interrogativi riguardano le fasce, come spiega anche l'edizione odierna del Messaggero. Marusic resterà e sarà lui a fare da jolly tra destra e sinistra, mentre uno tra Lazzari e Hysaj saluterà. Il terzino albanese sembrerebbe essere l'indiziato numero uno per via del suo stipendio da 2,8 milioni di euro annui, del quale la Lazio farebbe volentieri almeno. Sulla parte opposta anche Tavares e Pellegrini sono due incognite. Il terzino portoghese ha richieste ma per la società è intoccabile, situazione diversa per il classe 1999 che, con il suo stipendio da 2,4 milioni di euro, potrebbe partire per abbassare ulteriormente il tetto ingaggi.

CENTRALI - Al centro della difesa Sarri ripartirà dalla coppia degli scontenti. Romagnoli e Gila sono i suoi titolari, entrambi in attesa di novità sul fronte contratto. Il primo spera ancora nell'adeguamento promesso al momento della firma e che gli spettava dopo la qualificazione in Champions League, il secondo guadagna 500.000 euro netti all'anno, lo stesso stipendio di quando si è trasferito nella Capitale e che non rispetta il suo reale valore. Subito dietro arrivano Patric e Provstgaard, per il momento prime alternative alla coppia titolare, con Gigot che rischia di diventare l'ultimo centrale utile nelle gerarchie. Per il francese, riscattato al termine della stagione dal Marsiglia, il futuro potrebbe essere lontano da Roma, esattamente dove sarà quello di Kamenovic e di Fares.

Pubblicato il 30/06