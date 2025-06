Calciomercato Lazio | Provedel titolare spinge Mandas verso la Premier: il punto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - "Non abbiamo né necessità di vendere i big e né di acquistare. Anzi, dobbiamo sfoltire la rosa perché abbiamo 30 giocatori per una competizione". Queste sono state le parole pronunciate dal presidente Claudio Lotito al Messaggero in vista del mercato di questa testate che, ufficialmente, avrà inizio da domani. Nessuna entrata, solo cessioni per sfoltire una rosa eccessivamente lunga per due competizioni (campionato e Coppa Italia). Dei 30 elementi presenti, l'obiettivo è quello di ridurre il numero a 20, cercando di mettere a disposizione del tecnico solo i giocatori migliori, nella speranza di non dover rinunciare a big fondamentali per il suo percorso.

PORTA - In porta, secondo quanto riporta il Messaggero, la scelta sarebbe già stata fatta. Sarri ripartirà da Provedel con Mandas che, per il momento, occuperà il ruolo di secondo, seguito da Furlanetto confermato come terzo. Un declassamento, dopo essersi conquistato il ruolo da titolare con Baroni, che potrebbe spingere il classe 2001 a prendere in seria considerazione le offerte che arrivano dalla Premier League, con il Wolverhampton sempre interessato e che, in questa situazione, potrebbe far gola sia al calciatore, che avrebbe l'occasione di trovare spazio da titolare, sia al club che con lui fiuta l'occasione di fare una grande plusvalenza.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.