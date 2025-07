Lazio, blindato il baby talento Polinari: contratto da professionista per l'attaccante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio con il mercato bloccato ne approfitta per lavorare anche sul settore giovanile e, in particolar modo, su alcune questioni interne come il rinnovo dei contratti per quei giocatori che nel loro percorso si sono messi in mostra per le proprie qualità. Tra questi c'è anche Fabio Polinari che, come svelato da lui stesso sul proprio profilo Instagram, ha firmato nelle scorse ore il suo primo contratto da professionista.

I NUMERI DI POLINARI - Attaccante classe 2008, nella sua ultima stagione con l'U-17 è stato grande protagonista segnando 15 gol e servendo 2 assist in 21 partite, con un'ottima media di 1 rete ogni 99 minuti. Numeri e prestazioni che gli sono valsi anche la chiamata nella Nazionale U-17 del c.t. Massimo Favo, che lo ha convocato per poterlo valutare nei quattro giorni di allenamento tenutisi tra il 12 e il 15 maggio a Coverciano. Nella prossima stagione Polinari continuerà il suo percorso nell'U-18, con l'obiettivo di migliorarsi ancora e con il sogno di vestire un giorno la maglia della Prima Squadra della Lazio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.