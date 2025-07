Lazio, Stendardo: "Tutti dovranno essere motivati, nelle difficoltà si trova..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

"Ricci-Rovella? Entrambi giocatori di qualità, li vedo nello stesso ruolo perché sanno far partire la manovra dal basso.Le caratteristiche sono simili, Ricci più fisico, ma entrambi hanno tanti campionati alle spalle", inizia così l'analisi di Guglielmo Stendardo ai microfoni di Radiosei. L'ex biancoceleste è inervenuto per commentare alcuni temi caldi in casa dei capitolini, soffermandosi anche sul mercato.

"Spettro cessioni? Io penso che la parola motivazione sia la chiave - ha proseguito - Non puoi fare mercato, allora devi cercare di tirar fuori forti motivazioni da chi rimane. È un blocco di giocatori importanti, qualcuno deve chiarire la questione contrattuale, per far sì che ci sia chiarezza già in partenza. Tutti devono essere motivati e consci della sfida che attende tutta la Lazio. Penso che Sarri non stravolgerà a livello di scelte, cambierà qualcosa dal punto di vista del sistema, ma tutti devono avere carattere e motivazioni”.

"A volte proprio nelle difficoltà si trova un vantaggio, un unione di intenti. Sarri? Penso che lui, insieme a Direttore e presidente, debbano essere attenti alle situazioni dei singoli, a tutto ciò che va chiarito prima del via. Da Rovella a Romagnoli, passando per Gila. La testa in campo deve essere al 100% per andare oltre ostacoli e difficoltà, bisogna essere trasparenti con i giocatori e con l’ambiente tutto. Non basta una figura singola, serve, anche da parte dello staff, un discorso allargato per non creare malumori”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE