Calciomercato Lazio, ag Szoboszlai: "Finché c'è Milinkovic..."

Tra i profili per il centrocampo, c'è anche quello di Dominik Szoboszlai. In caso di partenza di Milinkovic Savic, la Lazio pensa anche all'ungherese. A proposito dell'interesse biancoceleste, l'agente Matyas Esterhazy è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Ci sono molte voci su tanti club, ma le cose al momento non sono cambiate. Dominik si sta preparando a Salisburgo per la prima partita di campionato, in programma venerdì contro il Rapid Vienna. Lui come sostituto di Milinkovic? Il serbo è ancora un giocatore della Lazio, quindi non c'è bisogno di sostituirlo".

