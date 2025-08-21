Roma, rischio lesione per Bailey: attese novità nelle prossime ore
L’avventura di Leon Bailey alla Roma parte subito in salita. L’esterno offensivo giamaicano, appena arrivato dall’Aston Villa, ha infatti rimediato un infortunio muscolare già nel suo primo allenamento a Trigoria agli ordini di Gian Piero Gasperini.
Ecco di seguito il comunicato della società giallorossa in merito all'infortunio: "Al termine della seduta di allenamento di mercoledì 20 agosto, Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell'infortunio. Bailey ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo Fulvio Bernardini".
