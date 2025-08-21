PRIMAVERA | Lazio, D’Agostini verso la cessione: è vicino al Rimini
Nonostante il campionato sia già iniziato, la Lazio Primavera continua a lavorare sul mercato in uscita. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Regionale, Lorenzo D'Agostini, attaccante al servizio di mister Punzi, sarebbe molto vicino a lasciare la formazione biancoceleste. Sul ragazzo, infatti, c'è il Rimini, che potrebbe chiudere già in giornata per il trasferimento del classe 2005 in Serie C.
