Lazio, De Grandis (Sky): "Abbonamenti? Regna l'orgoglio di essere laziali"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto il giornalista di SkySport Stefano De Grandis, che si è espresso sia sul dato ufficiale degli abbonamenti rilasciato dalla Lazio (29.163) che sulla gara d'esordio in campionato contro il Como. Di seguito le sue parole.

“29163 abbonati? Penso due cose: la prima è che c’è l’orgoglio di essere laziali dopo lo smarrimento di quest’estate; la seconda è che il personaggio di Sarri ci sta riportando a una stagione esaltante. Il fatto di aggrapparsi al tecnico ha aiutato".

“Como? Sono curioso di capire se può continuare a crescere. Ci sono nuovi innesti, qualcosa andrà aggiustato. Sicuramente Fabregas l’anno scorso ha fatto un grande lavoro. È una partita che Sarri può interpretare bene per caratteristiche, possono uscire fuori azioni interessanti. La Lazio dovrà palleggiare bene, il pressing alto del Como può far male".

“Sarri è una garanzia a livello difensivo, ha una difesa delle posizioni, con movimenti schematizzati. La Lazio, non essendo cambiata per nulla, ha dei giocatori che già conoscono il suo modo di lavorare. Questo è un piccolo vantaggio rispetto al grande svantaggio di quest’estate".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.