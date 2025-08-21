Lazio, Castellanos cerca il riscatto: a Como già una doppietta

RASSEGNA STAMPA - Il Sinigaglia porta bene a Taty Castellanos, che proprio lì lo scorso anno realizzò una doppietta. Domenica l’argentino tornerà su quel campo con la speranza di lasciarsi alle spalle un’estate difficile: niente gol nelle amichevoli, un’espulsione contro l’Atromitos (punita con una multa) e la terza esclusione consecutiva dalle convocazioni di Scaloni, stavolta per scelta tecnica.

Il problema, però, è anche in casa Lazio: con il ritorno di Sarri e il passaggio al 4-3-3, come spiega la Gazzetta dello Sport, non c’è spazio per la coppia con Dia come accadeva nel 4-2-3-1 di Baroni. Castellanos parte favorito, ma il ballottaggio con il senegalese è aperto e il match con il Como diventa un’occasione cruciale per dimostrare di meritare ancora la maglia da titolare. L’ultima rete risale al 23 aprile a Marassi contro il Genoa: troppo tempo per un attaccante che vuole tornare protagonista.

Castellanos è stato anche al centro di alcune voci di mercato: il Flamengo aveva sondato il terreno con un’offerta da 25 milioni, ma la Lazio lo valuta almeno 40 e lo considera incedibile. Taty, da parte sua, non ha spinto per partire: a Roma si trova bene, sente il club come un punto d’arrivo e vuole riconquistare sia la fiducia di Sarri sia un posto nella Selección. Carattere e determinazione non gli mancano e Como potrebbe essere il primo passo per tornare a sorridere.

