Calciomercato | Zaniolo, l'Udinese fa sul serio: i dettagli
L’Udinese sta lavorando per riportare Nicolò Zaniolo in Serie A. Come riportato dal Messaggero Veneto, il club friulano avrebbe presentato al Galatasaray una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto: oltre un milione di euro subito, con la possibilità di acquistare il giocatore a titolo definitivo per 12 milioni nel 2025. Tuttavia, la distanza tra le parti resta significativa, visto che il club turco continua a valutare il cartellino del classe ’99 intorno ai 16 milioni.
Un ulteriore nodo riguarda l’ingaggio dell’ex Fiorentina, che attualmente percepisce circa 2,75 milioni di euro netti a stagione. Il suo agente, Claudio Vigorelli, è già al lavoro per trovare un’intesa con l’Udinese sullo stipendio da corrispondere nel caso in cui il trasferimento andasse in porto. Un’operazione che, se andasse in porto, offrirebbe a Zaniolo l’opportunità di rilanciarsi in vista dei Mondiali del prossimo anno e di rientrare nel giro della Nazionale.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.