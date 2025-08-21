Ex Lazio | Nuova avventura per Minala: resterà a Malta - FOTO
21.08.2025
Joseph Minala cambia squadra. Il centrocampista classe 1996, con un passato alla Lazio, ha firmato con il Marsaxlokk, club militante nella prima divisione di Malta. Per Minala si tratterà della terza avventura sull'isola, dopo aver già militato in due club maltesi.
