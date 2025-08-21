Calciomercato Lazio | Gila a rischio addio: senza rinnovo può essere ceduto

RASSEGNA STAMPA - Una certezza nel presente con qualche dubbio per il futuro. Con il campionato ormai alle porte, Mario Gila è pronto a prendersi sulle spalle la difesa della Lazio da leader assoluto. Il match contro il Como segnerà il suo esordio da titolare al servizio di Sarri, visto che con Mau, pur debuttando, non era mai sceso in campo dal primo minuto. Fu proprio il tecnico toscano a lanciarlo, anche impedendone ai tempi un prestito al Verona pensato per farlo crescere.

Una volta tornato in biancoceleste, Sarri ha subito espresso la sua volontà di blindare lo spagnolo, scacciando sul nascere gli interessi provenienti dal Como e dalla Premier. Nell'ultimo incontro tra la società e i suoi agenti, non c'è stato alcun progresso sul fronte rinnovo, complice anche l'impossibilità di ritoccare al rialzo l'accordo già esistente a causa del blocco imposto al club. Il contratto di Gila scadrà nel 2027 e attualmente rappresenta un rischio che la Lazio non può assolutamente ignorare. Se Mario non prolungasse nel corso di questa stagione, infatti, i biancocelesti dovrebbero iniziare a pensare di fare cassa da una sua cessione, così da evitare di perderlo a zero senza poterci monetizzare.

Come sottolinea Il Messaggero, Mario vuole compiere da tempo il salto in un grande club e il ritorno al Real Madrid, che vanta il 50 % sulla sua rivendita, resta un suo sogno. Il difensore ora sembra essere concentrato solo a far bene con la Lazio, ma il club non può permettersi di sottovalutare una minaccia del genere e nei prossimi mesi dovrà capire se un rinnovo di contratto sarà fattibile o se bisognerà iniziare a pensare ad un suo addio.

