Lazio | Sarri e quello strano dato a centrocampo: Dele-Bashiru pronto a spezzare il tabù

RASSEGNA STAMPA - Alla Lazio il copione sembra ripetersi: un volto nuovo promosso titolare alla prima giornata, salvo poi, sottolinea il Messaggero, finire presto ai margini delle rotazioni. Dele-Bashiru dovrà rompere questo tabù che accompagna da anni le scelte di Sarri. I precedenti parlano chiaro: nell’agosto 2021, ad Empoli, toccò ad Akpa Akpro completare la mediana con Leiva e Milinkovic, salvo sparire dopo l’intervallo e ritrovarsi titolare solo altre tre volte. L’anno successivo fu la volta di Basic, lanciato a Bologna ma mai più protagonista, se non in tre altre occasioni. Nel 2023, a Lecce, toccò a Kamada, titolare nelle prime quattro giornate prima di finire in panchina per tre mesi e riapparire solo a dicembre, senza mai convincere fino in fondo.

Stavolta, al fianco di Guendouzi e Rovella, Sarri affiderà a Dele-Bashiru le chiavi del centrocampo. La sua sfida è non farsi scavalcare dalla concorrenza di Vecino e del giovane Belahyane, provato mezzala durante il ritiro e già apprezzato per dinamismo e qualità nel palleggio. Il nigeriano, classe 2001, deve però ancora trovare la giusta collocazione: mezzala o trequartista, ha alternato buoni spunti (come l’assist a Burnley) a prestazioni in ombra, soprattutto nei big match. La missione è resistere fino a dicembre, quando partirà per la Coppa d’Africa, lasciando spazio a Vecino, garanzia di affidabilità nelle rotazioni. Alla Lazio il passato insegna: con Sarri, l’esordio da titolare non equivale mai a un posto assicurato.

