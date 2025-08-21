FORMELLO - Lazio, avanti verso Como: Sarri tra assenze e possibili scelte

FORMELLO - Prosegue il lavoro della Lazio verso l'esordio in campionato. Sarri dovrà fare a meno sicuramente di Isaksen, Patric, Gigot e Romagnoli: i primi due probabilmente torneranno dopo la sosta; il francese, oltre a essere fuori dal progetto tecnico della Lazio, è alle prese con dei problemi alla schiena; l'ultimo invece dovrà scontare due giornate di squalifica dopo l'espulsione all'ultima giornata della scorsa stagione. A questi, con ogni probabilità, si aggiungerà Vecino, che difficilmente riuscirà a recuperare dall'affaticamento muscolare rimediato prima dell'amichevole contro il Burnley. Diverso il discorso per Belahyane, tornato a lavorare in gruppo e pronto a rimettersi a disposizione di Sarri.

Per l'undici titolare a Sinigaglia i dubbi del tecnico riguardano principalmente quattro ruoli: il portiere, con Provedel in vantaggio su Mandas; il terzino destro, dov’è lotta a due tra Lazzari e Marusic (all'occorrenza da utilizzare come centrale); il regista, con Rovella in pole su Cataldi; e il centravanti, con il ballottaggio tra Castellanos e Dia. Sono certi del posto, invece, Gila e Provstgaard al centro della difesa, così come Nuno Tavares a sinistra. Lo stesso vale anche per Guendouzi e Dele-Bashiru come mezzali a centrocampo e Cancellieri e Zaccagni nel tridente d'attacco. Ci sono ancora tre giorni per le scelte definitive: la ripresa sul campo è fissata per domani pomeriggio (così come venerdì). Sabato mattina, invece, la rifinitura prima della partenza per Como.

Pubblicato il 20/8