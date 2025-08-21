Lazio, Sacchi scettico: "Senza mercato Sarri dovrà compiere un miracolo"
RASSEGNA STAMPA - In un'intervista rilasciata per l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato di come le varie big di Serie A si presenteranno all'inizio del campionato, dicendo la sua anche sulla Lazio. Queste le sue parole: "La Lazio non ha fatto mercato, Sarri è tornato sulla panchina e gli toccherà fare un miracolo per restare competitivo".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.