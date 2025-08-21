Lazio, Garlaschelli: "Contro il Como debutto difficile. Sarri può arrivare in Europa"

RASSEGNA STAMPA - Dieci anni alla Lazio coronati dallo scudetto del '74, ma anche una parentesi di tre anni tra le fila del Como. In vista del match valido per la prima giornata di campionato che vedrà i biancocelesti opposti alla squadra di Fabregas, il doppio ex Renzo Garlaschelli ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato anche della situazione attuale della Lazio.

"Sarà un debutto difficile per entrambe. La Lazio trova un avversario che già l'anno scorso ha fatto bene e che si è rinforzato con tanti acquisti".

Sul blocco del mercato ha affermato: "Un vero peccato. L'anno scorso è andata complessivamente molto bene, tranne poi perdersi nel finale. È una buona squadra, con qualche innesto mirato sarebbe diventata ancora più forte". Garlaschelli ha poi aggiunto: "Sarebbe servito qualcosa in attacco, reparto nel quale ci sono buoni giocatori, ma manca un vero bomber. Il vuoto lasciato da Immobile non è stato ancora colmato".

Indine, sul ritorno di Sarri e sulle aspettative per questa stagione ha detto: "La sua presenza è un valore aggiunto per la squadra. Io credo che abbia tutte le carte in regola per giocarsi insieme ad altre formazioni la qualificazione in una coppa europea. Sarri ha avuto un vantaggio il vantaggio di poter lavorare sin dal primo giorno di ritiro sul gruppo".

