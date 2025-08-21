Lazio, addio a Paolo Bernasconi: fu protagonista della promozione del '63
21.08.2025 11:00 di Christian Gugliotta
Lutto in casa Lazio. È morto all'età di 87 anni Paolo Bernasconi, ex attaccante che militò tra fila biancocelesti nella stagione 1962-63. Quell'anno, segnando 10 gol in 23 partite, contribuì alla promozione del club dalla Serie B alla Serie A.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.