Calciomercato Lazio | Rebus Taty: piace a Sarri (ma anche agli altri club). La situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra i temi più caldi in casa Lazio c'è senz'altro il futuro di Taty Castellanos. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per il momento l'intenzione della dirigenza rimane quella di tenerlo in squadra, anche perché sembra esser l'attaccante che piace di più a Maurizio Sarri. Non solamente a lui, ma anche a diversi club che lo vorrebbero nelle proprie rose - nelle scorse settimane s'era parlato di vari interessamenti dalla Premier.

Guardando l'attuale formazione della Lazio, forse l'argentino è uno di quell col maggior potenziale sul mercato e, dunque, anche le maggiori probabilità di far fare un'importante plusvalenza al club. Si vuol tenere, ma non è considerato incedibile: nel caso in cui dovesse arrivare l'offerta giusta, potrebbe partire, e a quel punto la dirigenza tornerebbe sul mercato per l'acquisto di un attaccante importante. Tra permanenza e cessione. Il futuro (almeno per ora) rimane un rebus.

