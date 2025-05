Calciomercato Lazio | Castellanos piace in Premier: il piano per sostituirlo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non solo la panchina, in estate potrebbe esserci una vera rivoluzione anche tra gli elementi della rosa. Il futuro di Taty Castellanos, infatti, potrebbe essere lontano da Roma, con l’attaccante argentino, autore di 14 gol stagionali (10 in campionato), che ha attirato l’attenzione di due-tre club di Premier League. In caso di partenza, la Lazio sarà costretta a intervenire sul mercato per trovare un sostituto più prolifico sotto porta.

Tra i profili seguiti c’è sempre Ioannidis del Panathinaikos: il centravanti greco costa tra i 18 e i 20 milioni e rappresenta un’opzione concreta. Resta sul taccuino anche Durosinmi del Viktoria Plzen, trattato già a marzo e valutato circa 9 milioni.

Il nodo tattico sarà legato alla scelta del nuovo allenatore. Con Baroni si è lavorato sul 4-2-3-1, mentre un eventuale ritorno di Sarri rimetterebbe in pista il 4-3-3 e potrebbe rilanciare Boulaye Dia come vice centravanti.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.