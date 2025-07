Lazio | Marusic: "Partenza a fari spenti? Il calcio vive di alti e bassi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al termine della prima amichevole della stagione contro la Lazio Primavera, Adam Marusic ha commentato la prova della squadra ai microfoni di Lazio Style Channel:

"Abbiamo fatto una buona gara, due tempi da 45 minuti. Dopo tutto il lavoro di tutti questi giorni, credo che alla fine abbiamo una buona partita. Dobbiamo fare quello che vuole il mister, lo sappiamo già. Tanti di noi ci hanno già lavorato. Sono le stesse cose di due o tre anni fa. Serve lavorare, migliorare ed essere pronti per il campionato. I nuovi? Per loro sarà un po’ più dura, anche per noi è stato un po’ complicato la prima volta che è arrivato a Roma. Serve pazienza".

"Primo ritiro in casa? Per me questo è il nono anno qui, ma il primo ritiro a Formello. È bellissimo, abbiamo tutto per lavorare bene. Solamente il clima è diverso rispetto ad Auronzo (ride, ndr). Dobbiamo adattarci e continuare così. Gli allenamenti sono duri ma è normale in questi giorni. Già proiettati all’inizio del campionato? Dobbiamo guardare partita dopo partita, non troppo avanti, lavorare bene e migliorare ogni aspetto. Si parte a fari spenti, è un vantaggio? Il calcio vive di alti e bassi. Dobbiamo avere tanta motivazione, tanti obiettivi, dobbiamo lavorare tutti insieme e poi capiremo dove arriveremo".

