Calciomercato | Roma, sfumato Rios! Va al Benfica: i dettagli dell'affare

Niente da fare per Richard Rios alla Roma. Dopo giorni di trattative, il colombiano ha accettato l'offerta del Benfica: l'accordo con il Palmeiras è stato trovato sulla base di circa 30 milioni di euro, come da richiesta del club brasiliano. Il centrocampista quindi sbarca in Europa, ma non in Italia. La sua carriera continuerà in Portogallo.

