Messico, sfida a suon di gol tra due ex Lazio: ecco com'è andata

Nella notte si sono affrontati due ex calciatori della Lazio nella sfida tra Atlas e Cruz Azul, in Messico. Il match della Liga MX è terminato con un roboante 3-3 e ha visto come protagonisti Diego Gonzalez e Luka Romero. I due esterni, con un passato in biancoceleste, sono partiti dal primo minuto: il primo, con la maglia dell'Atlas, ha anche siglato il gol del momentaneo 2-0; mentre il secondo, che si muoveva sulla corsia di destra dell'attacco del Cruz Azul, non ha inciso come il paraguaiano.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.